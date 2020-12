Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 12:20 Uhr

Boppard

Diebstahl eines Rasenmäher-Roboters

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag entwendeten Unbekannte von einem Grundstück in der Andreas-Schüller-Straße in Boppard einen hochwertigen Rasenmäherroboter der Marke Gardena, nebst zugehöriger Garage.