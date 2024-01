Diebstahl eines PKW mit anschließender Brandstiftung

Am Donnerstagabend, dem 24. Januar entwendeten Unbekannte Täter einen silberfarbener Ford Transit in der Trierer Innenstadt.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa



Um 22:56 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Matthiasstraße. Bei diesem handelte es sich um den zuvor entwendeten Ford Transit.

Die sofort verständigte Berufsfeuerwehr Trier konnte den Brand schnell löschen.



Zeugen, werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell