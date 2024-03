Trier

Diebstahl eines Personenkraftwagens aus Tiefgarage in Trier

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht vom 14. auf den 15. März, ungefähr in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens, stahlen bislang unbekannte Täter einen dunkelblauen Porsche 964, Baujahr 1992, aus einer Tiefgarage in der Trierer Roonstraße.