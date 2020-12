Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Emmelshausen Penny Markt Parkplatz (ots) – Am 24.07.2010 kam es zwischen 15:10 und 16:45 auf dem Parkplatz des Penny Marktes in Emmelshausen zu einem Diebstahl eines Mercedes Sterns. Der unbekannte Täter brach diesen an einem schwarzen Mercedes ab und entwendeten den Stern. Sachdienliche Hinweise werden von der PI Boppard 06742/8090 entgegen genommen.



