Diebstahl eines Kraftfahrzeuges

In der Nacht zum 26.05.2024 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl in der Ortslage Pfalzfeld.

Hierbei entwendeten unbekannte Täter ein grünes Quad von einem Firmengelände. Die Täter verschafften sich Zugang zum rückwärtigen Bereich des Geländes, indem der Grundstückszaun abgeschraubt wurde. Das Quad wurde vermutlich über zuvor mitgebrachte Bohlen, welche als Rampe dienten, vom Gelände gerollt.



In der gleichen Nacht wurde in Pfalzfeld auch ein zweites Quad in einem Wohngebiet entwendet, welches jedoch am gleichen Tag in Ortsrandlage wieder aufgefunden wurde.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



