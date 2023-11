Diebstahl eines Fahrrades vom Grundstück eines Anwesens in Emmelshausen

Im Zeitraum So. 01.10.2023 20:00 Uhr bis Mo. 02.10.2023 13:00 Uhr, wurde von einem Anwesen in der Kastanienstraße in Emmelshausen ein Fahrrad durch unbekannte Täter entwendet.

Auffällig an dem Herrenrad der Marke LAKES in den Farben Schwarz und Grün, ist der untere Teil des Fahrradständers, welcher durch eine lange Schlüsselschraube ersetzt wurde.

Hinweise bitte an die Polizei in Boppard.



Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de





