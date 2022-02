Diebstahl eines E-Bikes

Im Tatzeitraum von Freitag, 11.02.2022, 12:00 Uhr bis Dienstag,15.02.2022 14:30 Uhr kam es in Boppard in der Oberstraße, Höhe des Bioladens, zu einem Diebstahl eines schwarzen Canyon E-Bikes.



Das E-Bike war an einer dortigen Straßenlaterne befestigt.

Es werden Zeugen gesucht, die genauere Angaben zu dem/den Täter/n machen können oder die besagte Tat beobachtet haben.



Hinweise bitte an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Boppard

unter der Telefonnummer 06742 809-0 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.



