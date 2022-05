Bendorf/Rhein

Diebstahl einer Rüttelplatte

Wie erst am 02.05.22 der hiesigen PI Bendorf bekannt wurde, entwendeten Unbekannte Personen in der Zeit vom 17.04.22-19.04.22 eine 200kg schwere Rüttelplatte von einer Baustelle in der Straße Untere Rheinau.