Diebstahl einer Motorsäge – Bendorf, Grubenweg

Am Dienstag, den 02.01.2024, wurde im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 09:00 Uhr eine Motorsäge der Marke Stihl von bislang unbekannten Tätern im Grubenweg in Bendorf/Rhein entwendet.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Die Motorsäge wurde nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt an einer Baustelle abgelegt und konnte nach Rückkehr der Bauarbeiter nicht mehr aufgefunden werden. Die Schadenssumme dürfte im oberen, dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



