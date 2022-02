Diebstahl einer Geldbörse

Diese hatte kurzzeitig das Portemonnaie auf dem Sattel ihres Rades abgelegt und unbeobachtet gelassen, was vom Täter ausgenutzt wurde. Letztlich konnte die Geldbörse von Beamten der Polizei in Boppard in einem nahegelegenen Postkasten aufgefunden werden. Bis auf vormals enthaltenes Bargeld, fanden sich alle Dokumente darin wieder.

Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizei in Boppard unter 06742/ 809-0 in Verbindung zu setzen.



