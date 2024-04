Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Am Freitag, den 05.04.2024 wurde in der Bachstraße in Brey ein beschädigter Zigarettenautomat gemeldet.

Durch bislang unbekannte Täter wurde der Automat augenscheinlich mittels Hebel- und Schneidewerkzeug gewaltsam aufgebrochen und der gesamte Inhalt entnommen. Wie viele Tabakwaren oder Geld in dem Automaten enthalten waren, steht zurzeit nicht fest.

An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden.

Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.



