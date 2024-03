Diebstahl aus weißem Seat Ateca in Trier

Die Tat ereignete sich in der Zeit vom Freitagabend, 08.03. ca. 18 Uhr, bis in die frühen Morgenstunden des 09.03. ca. 01:02 Uhr. Der weiße Seat Ateca parkte in der Gilbertstraße in Trier.

Trier (ots).



Die Tat ereignete sich in der Zeit vom Freitagabend, 08.03. ca. 18 Uhr, bis in die frühen Morgenstunden des 09.03., ca. 01:02 Uhr. Der weiße Seat Ateca parkte in der Gilbertstraße in Trier. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem Gegenstand die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein. Neben einer Daunenjacke und einer weißen Lederhandtasche wurden 50 rote Werbekugelschreiber mit der Aufschrift „www.bischoff-bischoff.com“ gestohlen.



Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell