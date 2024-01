Trier

Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch, den 17. Januar, 23 Uhr, bis Freitag, den 19. Januar, 8:45 Uhr brachen unbekannte Täter in einen abgestellten PKW in einer Tiefgarage der Güterstraße in Trier ein.