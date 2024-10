Diebstahl aus PKW in sieben Fällen – Täterfestnahme!

Anzeige

Als er nachschaute, erblickte er einen unbekannten Mann und einen Lichtschein im geparkten PKW seines Nachbarn.



Der Zeuge wählte sofort den Notruf. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte Dank der detaillierten Personenbeschreibung zur Festnahme eines 22-jährigen Mannes.



Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am gestrigen Montagmorgen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.



Dem 22-jährige können nach derzeitigem Kenntnisstand sieben gleichgelagerte Taten zugeordnet werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



