Diebstahl aus PKW – drei Personen in Untersuchungshaft

Am vergangenen Mittwoch, den 21. August gegen 23:30 Uhr, wurde der PI Hermeskeil durch aufmerksame Zeugen mitgeteilt, dass sich drei männliche Personen unberechtigt in einem geparkten Fahrzeug aufhalten würden.

Nach Ansprache durch die Zeugen flüchteten zwei der drei Männer gemeinsam mit einer weiteren Person, welche sich vor dem Anwesen des Fahrzeughalters aufhielt, in die Hermeskeiler Innenstadt.



Gleichzeitig bedrohte der dritte Tatverdächtige die Zeugen mit einem Taschenmesser und ging mit dem Messer in der Hand auf die Zeugen zu.



Die Zeugen erkannten die Gefahr rechtzeitig und konnten sich in Sicherheit bringen.



Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme konnten drei Verdächtige im Alter von 23 bis 43 Jahren vorläufig festgenommen werden. Bei allen drei konnte Diebesgut aufgefunden werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurden die Tatverdächtigen am 23. August dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.



