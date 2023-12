Diebstahl aus PKW

Symbolbild Foto: dpa

Die Geschädigte verstaute ihre Einkäufe in ihrem Kofferraum des PKW. Dieser parkte auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Engerser Straße in Bendorf. Nach dem alle Einkäufe verstaut waren begab die Geschädigte sich zum Abstellplatz der Einkaufswagen und kehrte zum PKW zurück. Diesen hatte Sie vermutlich nicht abgeschlossen, sodass Sie feststellen musste das die Handtasche und die Geldbörse aus dem Innenraum entwendet wurden. Auffällige Personen hat die Geschädigte in ihrem Umfeld nicht wahrgenommen. Der Schaden beläuft sich vorläufig auf einen dreistelligen Eurobetrag. Zeugenhinweise bitte an die zuständige PI Bendorf.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Bendorf die Bürger um besondere Aufmerksamkeit bei dem Besuch von Einkaufsmärkten und Weihnachtsmärkten. Tragen Sie ihre Wertsachen eng am Körper und verschließen Sie ihre Fahrzeug ordnungsgemäß. Eine Überprüfung der Fahrzeugtüren ist dabei hilfreich.



