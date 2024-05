Diebstahl aus Firmengebäude in Trier

In der Nacht zum 1. Mai, zwischen 2:52 Uhr und 5:52 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude in der Robert-Schumann-Allee.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür gewaltsam ein und durchsuchten anschließend die gesamten Räumlichkeiten. Entwendet wurden hierbei diverse elektronische Geräte – unter anderem zwei Fernseher.



Die Täter flüchteten womöglich zu Fuß über das im rückwärtigen Bereich befindliche kleine Tor in Richtung Kleeburger Weg.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



