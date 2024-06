Diebstahl aus dem SPZ Trier

Zwischen Freitag, 14. Juni, 16:30 Uhr, und Samstag, 15. Juni, 8:30 Uhr, brachen unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster bei dem Zentrum für Sozialpädiatrie und Frühförderung Trier (SPZ) in der Luxemburger Straße ein.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Anzeige

Die Täter brachen zwei Würfeltresore aus der Wand, die dort mit Dübeln befestigt waren und entwendeten diese komplett.



Aufgrund des Aufwands und Gewichts der Tresore ist es möglich, dass die Täter größeres Werkzeug dabei und ein Fluchtfahrzeug in der Nähe des Tatorts geparkt hatten.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell