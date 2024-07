Diebstahl aus blauem Transporter

Zwischen Donnerstag, 27. Juni, 16 Uhr, und Freitag, 28. Juni, 7 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines blauen Renault Master auf einem Parkplatz in der St. Mergener-Straße ein und entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Transporter.

Zwischen Donnerstag, 27. Juni, 16 Uhr, und Freitag, 28. Juni, 7 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines blauen Renault Master auf einem Parkplatz in der St.-Mergener-Straße ein und entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Transporter.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



