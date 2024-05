Trier

Diebstahl aus Auto in einer Tiefgarage

In der Nacht von Sonntag, 26. Mai, auf Dienstag, 27. Mai, zwischen 23 Uhr und 7 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos, das in der verschlossenen Tiefgarage eines Hauses in der Trierer Orli-Torgau-Straße geparkt war.