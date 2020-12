Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 15:51 Uhr

In der Pluwiger Straße entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum vom 21. bis 28. September ein Kraftrad der Marke KTM 690 mit RA-Kennzeichen.

Das Fahrzeug war vor dem Wohnanwesen abgestellt.



Auf derzeit ungeklärte Art und Weise öffnete ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen dem 27. September, 2:15 Uhr und dem 28. September, 13:15 Uhr, das Garagentor der Geschädigten in der Granastraße. Aus der Garage wurde ein E-Scooter der Marke SoFlow entwendet.



Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft.



Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 – 9779 2290 zu melden.



