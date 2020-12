Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 11:41 Uhr

In der Nacht von Samstag, dem 15. August, zu Sonntag, dem 16. August, ereigneten sich mehrere Diebstähle im Bereich des Palastgartens in Trier.

Die Polizei nahm in der Nacht drei Tatverdächtige fest.



Im Verlauf des Samstagabends meldeten mehrere Geschädigte Diebstahlsdelikte im Bereich des Trierer Palastgartens. Die Diebe entwendeten hierbei meist Rucksäcke und Handtaschen. Einige der geplünderten Taschen wurden später durch die Geschädigten und die Polizei in der Nähe aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen führten letztlich zur Festnahme der drei zwischen 27 und 37 alten Tatverdächtigen. Hierbei fanden die Beamt*innen weiteres Diebesgut auf.



Die drei Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete für alle Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell