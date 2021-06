Diebe als angebliche EVM-Mitarbeiter unterwegs

Der 95-jährige Geschädigte ließ die beiden Männer ein und musste später dann feststellen, dass Schmuck und Bargeld gestohlen worden waren.

Beide Männer sollen ca. 30 – 40 Jahre alt gewesen sein, einer war schlank, der andere korpulent.



Mit der gleichen Masche hatten sich ca. 1 ½ Stunden vorher offenbar die gleichen Täter Zutritt in ein Haus in Weitersburg verschafft. Gestohlen wurde in diesem Fall offenbar nichts.

Die Täterbeschreibung lautet auch hier: 30 – 40 Jahre alt, ein Tatverdächtiger schlank, der andere korpulent, beide mit dunklem Teint und sprachen akzentfreies Deutsch. Sie trugen gelbe Bauhelme und waren dunkel gekleidet.



Hinweise bitte an die Kripo Koblenz (0261/103-2690) oder an die Polizeiinspektion in Bendorf (02622/94020).



