Die Polizeidirektion Koblenz veröffentlicht die Verkehrsunfallbilanz 2020 für die Stadt Koblenz

Der deutlichste Rückgang zeigte sich bei den Verkehrsunfällen die sich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ereigneten.

Um 16 Prozent verringerte sich die Anzahl der Fälle bei denen ein Unfallbeteiligter sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.



Obwohl die Mobilität aufgrund der Corona-Pandemie deutlich

eingeschränkt war, blieb die Anzahl der verletzten Radfahrer auf dem Vorjahresniveau und die Verkehrsunfälle mit Zweirädern stiegen an.

Besonders die Unfälle mit Pedelecs bereiten der Koblenzer Polizei

Sorgen, da jeder Unfall mit Verletzungen endete.



Die ausführliche Verkehrsunfallstatistik mit Zahlen, Daten, Fakten und Erläuterungen finden sie in der Anlage.



