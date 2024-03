Die Polizei warnt erneut vor falschen Bank- und Microsoft-Mitarbeitern

In der Region Trier gingen am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Meldungen über Telefonbetrüger bei der Polizei ein.



Beim Phänomen des sog. „Callcenterbetrugs“ agieren organisierte Banden aus teilweise professionell eingerichteten Callcentern heraus. Die Täter belügen ihre Opfer schamlos am Telefon, um sie zu unberechtigten Zahlungen zu veranlassen.

Zuletzt nutzten sie die bereits bekannte, wiederauflebende Betrugsmasche, bei der die Anrufer sich gegenüber ihren Opfern als Bankmitarbeiter oder Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Die Täter suggerieren zum Beispiel, dass aufgrund angeblicher Versäumnisse die Bestätigung der AGBs durchzuführen ist, weshalb mehrere TANs generiert und durchgesagt werden sollen. Auf diese Weise kam es bei einem 65-jährigen Geschädigten zu unberechtigten Abbuchungen auf seinem Bankkonto in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Zwei weitere Personen im Alter von 72 und 61 Jahren sind Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Die 72-jährige Frau wurde mit geschickter Gesprächsführung dazu bewegt, diverse Buchungen im Online-Banking zu veranlassen. Der 61-jährige Mann reagierte auf eine vermeintliche Virusmeldung auf seinem PC und kontaktierte die dort angegebene Telefonnummer. Es kam zu einem 3,5-stündigen Telefonat mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Im Laufe des Gesprächs konnte der Mann dazu bewegt werden, Transaktionen in niedriger fünfstelliger Höhe zu veranlassen.

Die Polizei warnt erneut vor diesen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps:



– Sprechen Sie am Telefon auf keinen Fall über Ihre finanzielle

Situation.

– Gewähren Sie Fremden keinesfalls Fernzugriff auf Ihren Computer!

– Gehen Sie niemals auf diese Forderungen ein und beenden Sie das

Gespräch.

– Seien Sie vorsichtig bei derartigen Kontaktaufnahmen, die Sie

nicht selbst veranlasst haben.

– Ignorieren Sie erneute Anrufe und Nachrichten.

– Wählen Sie selbst die Telefonnummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle oder die 110.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell