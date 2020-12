Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 09:30 Uhr

Am Donnerstag, 13.08.2020, führte die Koblenzer Polizei in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr gezielte Fahrradkontrollen durch.

Diese fanden an dem Fußgängerzugang der Balduinbrücke/Schüllersplatz statt. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten insgesamt 54 Fahrradfahrer fest, welche sich nicht an das Verbot für den Radverkehr an dieser Stelle hielten. Die Verstöße wurden mit einem Verwarngeld geahndet.



Neben der Kontrolle von Fahrradfahrern fand auch eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Karthause, in Höhe der Freiwilligen Feuerwehr, statt. Hier kontrollierte die Polizei in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:20 Uhr. Insgesamt wurden vier Mängelberichte, zwei Verwarnungen (Gurtanle-gepflicht und Kindersicherheit im PKW) und eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.



