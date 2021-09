Trier

Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 38. Kalenderwoche

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 38. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 20. September: B 51, Aach-Neuhaus; B 51 Welschbillig, A 602; B 327 Hermeskeil Dienstag, 21. September: Wittlich-Bombogen; A 1, Fell; K 64, Kröv Mittwoch, 22. September B 51, Meckel; A 64a, Trier; B 51, Bitburg-Nord; L 46, Trier-Quint Donnerstag, 23. September: B 410, Fleringen-Baselt; A 60 Heilenbach; L 151, Longuich Freitag, 24. September: Alf, Koblenzer Straße; Gerolstein, Brunnenstraße