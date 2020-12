Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier für die 45. Kalenderwoche

Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 10:01 Uhr

Trier (ots). An folgenden Standorten misst die Polizei in der Woche vom 2. November bis zum 8. November die Geschwindigkeit:



Montag, 2. November: A 1, Schweich; B 51, Bitburg; B 51, Welschbillig



Dienstag, 3. November: Lichtenborn; L 151, Kenn; B 327, Hermeskeil; B 327, Morbach; A 602, Trier



Mittwoch, 4. November: B 53, Schweich; A 1, Rivenich; A 1, Greimerath; A 1, Schweich



Donnerstag, 5. November A 602, Trier; B 51, Windm?hle; Zell, B 421



Freitag, 6. November A 1, Rivenich; B 52, Hermeskeil; B 49, Wittlich; A 64 Hermeskeil



Samstag, 7. November AD Vulkaneifel



Die Polizei weist ausdr?cklich darauf hin, dass sie au?er den angek?ndigten Kontrollen weitere mobile und station?re Geschwindigkeitsmessungen durchf?hren wird.



