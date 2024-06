Demonstration zum Erhalt des Krankenhauses in Boppard verlief friedlich

Am Samstag, den 01.06.2024, fand im Zeitraum von 11:00 bis 12:30 Uhr eine Demonstration zum Erhalt des Bopparder Krankenhauses auf dem Dr. Heinz Maurer Platz direkt vor dem Krankenhaus in Boppard statt.

Nach Schätzungen der Polizei nahmen etwa 500 bis 600 Personen an der Kundgebung teil. Die Veranstaltung verlief friedlich, der Verkehr in der Heerstraße wurde nur geringfügig beeinträchtigt.



Neben der Polizei waren fünf Ordner sowie Kräfte der Stadt Boppard im Einsatz.



