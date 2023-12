Dein Weg zur Polizei mit Mittlerer Reife – Zusatztermin!

Du hast bald deinen Realschulabschluss in der Tasche und träumst schon immer davon, Polizist bzw.

Alle Infos zu unserer Veranstaltung am 09.12.! Foto: Polizeipräsidium Koblenz

Polizistin zu werden? Oder fehlt dir noch eine Idee, welchen Weg du nach der Schule einschlagen könntest?



Dann bist du am Samstag, den 09.12.2023 bei uns im Polizeipräsidium Koblenz genau richtig!



Von 14 – 16 Uhr informieren wir dich unverbindlich, wie du bereits nach deiner Mittleren Reife – aber auch nach deinem (Fach-)Abitur – zur Polizei kommst. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei stellen dir ihren Beruf vor und beantworten deine Fragen zur Einstellung.



Was du dafür tun musst? Einfach vorbeikommen! Ganz ohne Anmeldung:



Samstag, 09.12.2023, ab 14 Uhr!



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-2015

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



