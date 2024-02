Dein Weg zur Polizei – auch mit Mittlerer Reife!

Du hast bald Deinen Realschulabschluss in der Tasche und träumst schon immer davon, Polizist/-in zu werden?

Mit Realschule zur Polizei Foto: Polizeipräsidium Koblenz

Oder fehlt Dir noch eine Idee, welchen Weg Du nach der Schule einschlagen könntest? Dann bist du am 15.02.2024 bei uns im Polizeipräsidium Koblenz richtig!



Von 17 – 19 Uhr informieren wir Dich, wie Du bereits nach Deiner Mittleren Reife – aber auch nach Deinem (Fach)-Abitur – zur Polizei kommst. Beamt/-innen der Schutz- und Kriminalpolizei stellen Dir ihren Beruf vor und beantworten Deine Fragen zur Einstellung.



Was Du dafür tun musst? Vorbeikommen! Ganz ohne Anmeldung:



15.02.2024, 17-19 Uhr



Polizeipräsidium Koblenz



Moselring 10-12 56068 Koblenz



