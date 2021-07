Defekte Luftfederung, Bremsenmängel, fehlende Lenkzeitnachweise – Fernlinienbus wurde stillgelegt

Der Bus war zum Kontrollzeitpunkt mit 7 Fahrgästen besetzt und auf dem Weg vom Ruhrgebiet nach Bosnien.



Zunächst stellten die Kontrolleure fest, dass die beiden 37 und 39 Jahre alten Fahrer ihr Lenk- und Ruhezeiten nur lückenhaft nachweisen konnten. So fehlten innerhalb des nachweispflichtigen Zeitraumes von 28 Tagen an insgesamt 8 Tagen jegliche Aufzeichnungen.



Weiterhin zeigten sich im Rahmen der Überprüfung des Busses eine Vielzahl technischer Mängel.

Und nicht nur, dass den Fahrern bereits ein ABS-Fehler und eine Störung der Adblue-Anlage durch Warnleuchten im Armaturenbrett angezeigt wurde. Teilweise waren an den Bremsen die dort vorhandenen Kabel der Verschleißanzeigen bewusst abgeklemmt worden, um hierdurch zusätzliche Fehlermeldungen zu verhindern.

Ein durchgerosteter Stoßdämpfer, eine insgesamt defekte Luftfederung und weitere kleinere Mängel rundeten das Bild für die Kontrolleure ab.

Fazit: Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Das Unternehmen sorgte selbständig für die Weiterbeförderung der Fahrgäste.

Der Bus wurde zu einer Fachwerkstatt verbracht und wird erst nach einer ordnungsgemäßen Instandsetzung wieder zum Einsatz kommen können.



Gegenüber den beiden Fahrern und dem Unternehmen wurden Anzeigen erstattet.



