Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht unmittelbar bevor – Das Polizeipräsidium Koblenz gibt Hinweise auf die Verkehrssituation am und rund um den Ring

Erfahrungsgemäß werden einige Motorsportbegeisterte bereits am Wochenende vor der Veranstaltung anreisen.

Polizei und Veranstalter weisen darauf hin, dass die ersten Park- und Campingplätze erst am Montag, dem 27. Mai 2024 – 08:00 Uhr öffnen. Insbesondere zu den Hauptanreisezeiten kann es zu Verkehrsstörungen rund um den Nürburgring, den Zufahrtswegen und im Stadtgebiet Adenau kommen.



Die Polizei wird ab dem Sonntag vor der Rennveranstaltung vor Ort sein und aktuelle Informationen über den öffentlichen WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Koblenz kommunizieren um größere Staubildungen zu vermeiden.



