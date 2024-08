Christopher Street Day in Koblenz – Demonstration verlief störungsfrei

Am heutigen sogenannten Pride- Samstag, 17. August 2024, fand in der Innenstadt von Koblenz in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr der Demonstrationszug des CSD statt. Unter dem Motto „Ganz Koblenz liebt die bunte Fee“ zogen ca. 2000 Teilnehmer durch das Stadtgebiet, bis der Aufzug am Münzplatz sein Ende fand.

Koblenz (ots).



Aus polizeilicher Sicht kam es hierbei zu keinerlei Störungen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell