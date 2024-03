Busfahrer unter Alkoholeinfluss

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Kell am See (ots). Am heutigen Montagmorgen, dem 4. März, meldete ein Fahrgast eines Linienbusses, der von Saarburg in Richtung Kell am See unterwegs war, dass der Fahrer in Schlangenlinien und teils mit überhöhter Geschwindigkeit fahren würde.