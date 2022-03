Bus kollidiert mit 13-Jährigem

Am Mittwoch, 23.03.2022, kam es gegen 07:30 Uhr an der Bushaltestelle des Koblenzer Löhr-Centers zum Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem 13-jährigen Jungen.



Der Busfahrer ließ zunächst die Fahrgäste an der Haltestelle aussteigen. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, ging auch der Fußgänger los. Infolgedessen kam es zu einer Kollision. Da der Junge über Schmerzen klagte, wurde er vorsorglich in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



