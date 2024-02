Bundesweite Störung der Amtsleitungen der Polizeidienststellen!

Symbolbild Foto: dpa

Die Störung wird voraussichtlich bis zum 19.02.24 um 20:00 Uhr andauern.

In dringenden Fällen wenden sie sich bitte an die Notrufnummer „110“.



Polizeipräsidium Koblenz

