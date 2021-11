Bundespolizei verbietet in Frankfurt am Main das Mitführen von Waffen und Messern aller Art

Frankfurt am Main, Wiesbaden, Hanau, Darmstadt, Gießen, Limburg, Mainz, Koblenz (ots) – Für den Zeitraum vom 03.12. bis 05.12.2021 hat die Bundespolizeidirektion Koblenz eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art in bestimmten Bahnhöfen und Streckenabschnitten im Stadtgebiet Frankfurt am Main verbietet.