Ziel der Grenzkontrollen war es, die Ausbreitung des Corona Virus zu verlangsamen. Die grenzpolizeilichen Maßnahmen dienten daher dem Schutz der Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenzen. „Dieses Ziel haben wir erreicht“, so der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, Joachim Moritz. Die Bundespolizei konnte am 16. Mai 2020 ihre stationären Kontrollen im Grenzraum zu Frankreich und Luxemburg aufheben. Bis zu diesem Zeitpunkt kontrollierte die Bundespolizeidirektion Koblenz in ihrem Zuständigkeitsbereich knapp eine Million Reisende und musste mehr als 37.000 Personen an den Grenzen abweisen. Dabei stellte die Bundespolizei mehr als 450 Straftaten fest, wobei es sich hauptsächlich um Aufenthalts-, Drogen- und Straßenverkehrsdelikte handelte. 560 Personen hatten eine Fahndungsnotierung. Davon wurden 119 Personen mit einem aktuellen Haftbefehl gesucht und von der Bundespolizei verhaftet. Sie hatten teilweise mehrjährige Haftstrafen zu verbüßen. Außergewöhnlich war die Festnahme zweier Hundehändler, die 4-8 Wochen alte Zwergspitzwelpen nach Deutschland einschmuggeln wollten, um diese hier zu verkaufen. Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgte ein Personalausweis, der bereits im April 1995 abgelaufen und damit schon seit über 25 Jahren ungültig war. Obwohl die Berufspendler teils Umwege und Verzögerungen in Kauf nehmen mussten, akzeptierten die meisten Bürgerinnen und Bürger die Grenzkontrollen als notwendige Maßnahme des Gesundheitsschutzes auf beiden Seiten der Grenze. Die Bundespolizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das Verständnis und die Geduld bei der Durchführung der Grenzkontrollen zur Bekämpfung des Corona Virus.



