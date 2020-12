Bürgerurkunde für mutigen Rettungsversuch – Polizeipräsident ehrt niederländischen Polizeibeamten mit Bürgerurkunde

Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 15:40 Uhr

Koblenz. Brodenbach (ots) – Bei einem Wendemanöver auf einem Parkplatz an der Mosel in Brodenbach verlor Ende August ein Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in den Fluss.

Das Fahrzeug versank sehr schnell.



Der niederländische Polizeiinspektor Jacob Dijkstra (60), der sich als Tourist in der Nähe aufhielt, bemerkte den Notfall, zögerte keine Sekunde und sprang in die Mosel, um den Fahrzeugführer aus dem PKW zu befreien. Leider konnte er den Fahrer nicht mehr retten.



Polizeipräsident Karlheinz Maron hat diesen Polizeibeamten kürzlich für seinen mutigen und entschlossenen Einsatz mit der Überreichung einer Bürgerurkunde ausgezeichnet. Darin führt der Polizeipräsident aus: „Sie haben in dieser Gefahrensituation sofort gehandelt und waren bereit, Ihr eigenes Leben und Ihre Gesundheit zur Rettung eines Menschen einzusetzen. Für diesen mutigen, beherzten und vorbildlichen Einsatz spreche ich Ihnen meinen besonderen Dank und meine besondere Anerkennung aus.“



Auf Bitte von Polizeipräsident Maron überreichte die Polizeipräsidentin der Polizei Nördlich der Niederlande, Frau Te Wierik, die Bürgerurkunde sowie ein kleines Präsent im Rahmen einer kleinen Feierstunde an Polizeiinspektor Dijkstra. Frank Frankema, der Chef der Kriminalpolizei und direkte Vorgesetzte von Polizeiinspektor Dijkstra berichtet, dass sein Mitarbeiter von der Ehrung sehr überrascht war und dass er sich darüber sehr gefreut hat.



Die Bürgerurkunde wird vom Polizeipräsidenten an Menschen verliehen, die der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten besonders helfen oder die sich in Gefahrensituationen beispielgebend für die Allgemeinheit oder für ihre Mitmenschen einsetzen und helfen.



