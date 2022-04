Bürgerbeteiligung Palastgarten: Jetzt noch bei der Online-Befragung des Kriminalpräventiven Rates mitmachen

Unter dem Leitsatz „DU.WIR.TRIER“ hatte der Kriminalpräventive Rat (KPR) der Stadt Trier Ende März zu einer Ortsbegehung des beliebten Trierer Stadtparks eingeladen. Dabei konnten die Bürger*innen gemeinsam mit städtischen Mitarbeitenden und der Polizei in den Abendstunden das Sicherheitsgefühl im Park analysieren. An diesem Abend konnten schon viele Aspekte herausgearbeitet werden. Dem Kriminalpräventiven Rat ist es dennoch ein Anliegen, möglichst viele Menschen an der Bürgerbeteiligung teilhaben zu lassen. Wer an dem Abend der Ortsbegehung verhindert gewesen ist, hat nun noch die Möglichkeit bis zum Wochenende seine Punkte bei der Online-Befragung einzubringen.



Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier hatte auch in einer Aktion am vergangenen Freitag mit Flyern nochmal auf die Möglichkeit der zukünftigen Mitgestaltung des Palastgartens aufmerksam gemacht. Im Palastgarten haben Polizist*innen mit Bürger*innen gesprochen und Flyer in Briefkästen von Anwohner*innen verteilt. „Bislang sind bereits 1022 Antwortbeiträge eingegangen“, sagt Marc Powierski; Leiter der Zentralen Prävention beim Polizeipräsidium Trier. „Es wäre schön, wenn wir bis zum Ende der Befragung noch ein paar mehr Rückmeldungen erhalten.“ Die Ergebnisse sollen anschließend von der Universität Trier wissenschaftlich ausgewertet werden.



Über das Einscannen des QR-Codes auf dem PDF-Dokument gelangt man direkt zur Online-Befragung.



