Aktuell Rückstau ab AS Ahrweiler in FR Süden. Rückstau in FR Norden hat sich fast aufgelöst.



Die Feuerwehr Ahrweiler verteilte Getränke in FR Süden an die Verkehrsteilnehmer.



Die Feuerwehr Ahrweiler befand sich mit 25 Einsatzkräften zur Wasserversorgung der Verkehrsteilnehmer im Einsatz.



Der LKW wurde durch ein ASD geborgen. Der Auflieger der Sattelzugmaschine war beim Brand nicht beladen. Sattelzugmaschine sowie der Auflieger brannten völlig aus. Dadurch kam es zu Brückenschäden, wodurch die Vollsperrung bis 19:30 Uhr aufrechterhalten werden musste. Es lösten sich Teile des Brückenbauwerkes.



