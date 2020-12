Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 20:30 Uhr

Am 08.10.2010, gegen 16.20 Uhr, geriet ein Linienbus auf der B327 „Hunsrückhöhenstraße“ zwischen Koblenz-Remstecken und Waldesch aus ungeklärter Ursache in Brand.

Der Busfahrer und 8 Fahrgäste hatten das Fahrzeug unverletzt verlassen können. Der Bus brannte vollständig aus. Kurzzeitig drohte der Brand sich auf das angrenzende Waldgebiet auszudehnen. Dies konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Bus wurde durch eine Spezialfirma geborgen. Für die Löscharbeiten, die Bergung und die anschließende Fahrbahnreinigung wurde die B327 in beiden Richtungen voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.



Die Sperrung und die Umleitung werden noch bis in die späten Nachtstunden andauern.



