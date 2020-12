Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 12:00 Uhr

Koblenz

Brennender Kochtopf löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwoch, 30.09.2020, 21.34 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der Sachsenstraße in Koblenz gemeldet.