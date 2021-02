Bremsenmängel, ausgeschlagene Achsteile, falsche Räder montiert – Weiterfahrt mit Gespann untersagt

Der 58-jährige Fahrer befand sich auf dem Rückweg in seinen Heimatstaat und hatte auf Transporter und Anhänger jeweils ein Gebrauchtfahrzeug verladen.



Während an dem Anhänger nur ein Reifen festzustellen war, welcher die Verschleißgrenze erreicht hatte und gewechselt werden musste, zeigte der Transporter eine Vielzahl technischer Mängel.



Neben ausgeschlagenen Achsbefestigungen, Undichtigkeiten an Motor und Getriebe, Beleuchtungsmängeln und porösen Bremsschläuchen wurde festgestellt, dass die Handbremse gänzlich ohne Funktion war und falsche Räder montiert waren, welche beim Lenken im Radkasten schleifen.

Zudem passte der auf dem Fahrzeug montierte Aufbau nicht zu dem Fahrgestell und war unfachmännisch befestigt.



Fazit: Die Weiterfahrt wurde direkt untersagt.

Die Fahrzeugkennzeichen und die Zulassungsbescheinigung des Transporters wurden zur Verhinderung einer weiteren Nutzung sichergestellt.



Fahrer und Fahrzeughalter wurden beanzeigt und mussten Sicherheitsleistungen hinterlegen.

Da eine Reparatur des Transporters in Deutschland zu kostenintensiv wäre, soll dieser jetzt verladen und als Ladung nach Südosteuropa befördert werden.



