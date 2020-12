Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 10:24 Uhr

Emmelshausen

Brechstange durchschlägt Windschutzscheibe – Zeugen gesucht

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am 28.07.2020 gegen 18.00 Uhr in einem Baustellenbereich auf der Autobahn A 61 kurz vor der Anschlussstelle Pfalzfeld in Fahrtrichtung Mainz.