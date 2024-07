Brandgeruch in der Neugasse – Sperrung der Emser Straße aufgehoben- Ursache ermittelt

Anzeige

Lediglich in der Neugasse finden derzeit noch Arbeiten an einem Stromkabel statt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es nicht mehr. Die Bewohner konnten bereits wieder in ihre Wohnung zurückkehren.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell