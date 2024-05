Trier

Brand in Fabrikhalle

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag, um 9:10 Uhr, meldete die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Trier den Brand in der Filteranlage eines metallverarbeitenden Betriebs in der Niederkircher Straße.