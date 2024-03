Koblenz

Brand in einer Wohnung in Koblenz-Kesselheim

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am heutigen Samstag, dem 16.03.2024 kam es gegen 11.35 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiser-Otto-Straße in 56070 Koblenz.