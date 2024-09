Brand in einem Mehrfamilienhaus in Andernach

In der Nacht vom 12.09.24 auf den 13.09.2024, gegen 00:40 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle in Koblenz ein Dachstuhlbrand in der Eisengasse in Andernach gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt wurde durch die Kräfte hiesiger Dienststelle festgestellt, dass der Bereich um den Marktplatz in Andernach stark verqualmt war.

Durch die Feuerwehr konnte ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der o.g. Straße ausgemacht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Haus zunächst evakuiert. Durch die hervorragende Leistung der Feuerwehr Andernach konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Am Gebäude entstand jedoch ein erheblicher Schaden durch das Brandereignis. Dieser Schaden kann noch nicht konkret beziffert werden.

Aufgrund der starken Rauchgase konnten die insgesamt sechs Bewohner zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und kamen bei Verwandten unter.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Andernach (Feuerwehr Kernstadt und dem Ortsteil Miesenheim)mit 38 Kameraden und sieben Fahrzeugen, die Polizei von Andernach sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt.



